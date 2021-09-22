Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Esra Hankulu'nun 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor dosyaya geldi.

Soruşturma dosyasına gönderilen sonuçlara göre, Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun ile diğer iki zanlının kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

Savcılık, bu sonuçlarla birlikte dosyadaki diğer delilleri, Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Hankulu, Mamak'taki evinde ölü bulunmuştu

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Temmuz'da ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.