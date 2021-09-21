Parlamento Sözcüsü Abdullah Bilhak, sosyal medya sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, parlamentonun bugünkü oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun hükümetten güvenoyunu geri çekmeye karar verdiğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ise, anayasayı ve siyasi anlaşmayı ihlal ettiği için oylamayı “geçersiz” olarak değerlendirdi.

Konsey Sözcüsü Muhammed Abdülnasır, "Konsey, Ulusal Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu geri çekme prosedürünü reddediyor. Anayasayı ve siyasi anlaşmayı ihlal ettiği için geçersiz sayıyor" dedi.

Ulusal Birlik Hükümeti'nden ise, oylamayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.