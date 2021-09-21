İngiltere Afganistan'da görevli İngiliz birliklerine tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan’ın kişisel bilgilerini email yoluyla paylaştı.

Afgan tercümanların isimleri, iletişim bilgileri, hatta bazılarının fotoğrafları, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir e-posta'ya kopyalanınca veriler deşifre oldu.

E-posta, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen onlarca kişiye gönderildi.

Savunma Bakanlığı bu e-postalardan yaklaşık yarım saat sonra aynı isimlere bir e-posta daha göndererek "Acil, bir önceki e-postayı silin" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Ben Wallace, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tercümanlar posta adreslerinin takip edilebiliyor olabileceği konusunda uyarılarak derhal adreslerini değiştirmeleri istendi.

Savunma Bakanlığı affedilmez hata ile ilgili özür dilese de tercümanların can güvenliğinden endişe ediliyor.

Muhalefet tercümanların İngiltere'ye getirilmesi çağrısı yapıyor

Muhafazakar Parti Milletvekili ve eski Savunma Bakanı Johnny Mercer, İngiliz ordusu için çalışan tercümanlara yönelik bu dikkatsizliğin son derece utanç verici olduğunu ifade ederek tercümanların kendilerine saklanacak yeni bir yer bulmak zorunda kalacağını söyledi.

Muhalefet tercümanların acilen İngiltere’ye getirilmeleri çağrısı yapıyor.

Hatayı bir tercüman farketti

İngiltere’nin büyük hatasını farkeden tercüman "Bu hata tercümanların hayatlarına mâl olabilir. Bazı tercümanlar e-postada birçok kişinin eklenmiş olduğunu fark etmeden mevcut durumlarını, adreslerini yanıt olarak bildirdi. Bu çok ama çok tehlikeli" dedi.