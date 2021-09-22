AB Komisyonunun çevre ve iklim değişimi konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Paris Anlaşması kararıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Türkiye'nin iklim konulu Paris Anlaşması'nı onaylamaya hazır olması çok memnuniyet verici bir adım" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin bu adımını yakında Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC) takip etmesini beklediklerini söyleyen Timmermans, "Dünya genelinde daha iddialı iklim eylemi için ivme artıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmelerindeki konuşmasında, "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçen hafta Brüksel'de Timmermans ile yaptığı görüşmede Paris İklim Anlaşması, net sıfır emisyon, karbon salınımının azaltıldığı bir dünya için yapılması gerekenler, emisyon ticareti, AB Yeşil Mutabakatı gibi çeşitli konuları ele almıştı.