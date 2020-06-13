Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'den Afganistan'daki cami saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Afganistan’da ibadet yerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bombalı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camii'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, imam ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Etiketler: terör saldırısı Dışişleri Bakanlığı cuma namazı AfganistanSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 02:57
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