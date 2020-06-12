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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: son dakika şırnak terörist İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 00:07
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