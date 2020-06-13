Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.