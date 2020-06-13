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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kosovalı mevkidaşına tebrik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Kosova Meliza Haradinaj-StubllaSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 01:05
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