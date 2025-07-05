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Gündem
AA 05.07.2025 22:43

Türkiye'den ABD'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'den ABD'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketine ilişkin yazılı açıklma yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı dilendi.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiği, sellerde 9'u çocuk 27 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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ABD Sel Dışişleri Bakanlığı
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