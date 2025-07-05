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Gündem
TRT Haber, AA 05.07.2025 21:01

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nın ifade işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Z.K, adliyeye sevk edildi.

Muhittin Böcek tutuklandı. Z.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Rüşvet soruşturmasının detayları

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

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