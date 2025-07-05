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Gündem
AA 05.07.2025 18:32

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmünde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in, CHP'nin kurultay mantığıyla demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir" dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmünde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan korktuğunu söylemesinin, siyasi cehaletin zirvesi olduğunu belirtti.

"Özgür Özel'in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, 'sandık' en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel'in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır. Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in, CHP'nin kurultay mantığıyla demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir."

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Ömer Çelik Özgür Özel
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