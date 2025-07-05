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Gündem
Trt Haber, AA 05.07.2025 20:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un sedan modeli T10F'nin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un sedan modeli T10F'nin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü yaptı. Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg'un T10F modeline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  paylaşımında "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah" ifadelerini kullandı.

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