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Gündem
AA 05.07.2025 21:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ragıp Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Ragıp Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

Törene Şahin'in yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 yıldır Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Şahin'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından buradaki mezarlığa defnedildi.

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