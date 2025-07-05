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Gündem
AA 05.07.2025 21:28

Hatay, Bursa ve Edirne'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Hatay, Bursa ve Edirne'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı,  paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım." 

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Bursa Edirne Hatay İbrahim Yumaklı Orman Yangını Yangın
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