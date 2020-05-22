Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 507 test yapıldı, 952 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 154 bin 500, can kaybı 4 bin 276 oldu. Son 24 saatte 1121 kişi daha iyileşti. Böylece koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 116 bin 111 oldu.

Sağlık Bakanı Koca ise, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor" dedi.