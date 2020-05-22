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Bahçeli'den camide müzik yayını provokasyonuna tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, camide müzik yayını provokasyonuna tepki gösterdi, "Milletimizin hassasiyetleri ile alay eden namertler cezalandırılmalıdır. Bayrağımıza el uzatanın eli kırılacak, ezana dil uzatanın dili koparılacak" dedi.
Devlet Bahçeli, "Herkesin sağduyu içinde hareketi muhasım odakları boşa düşürecek" dedi.
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