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Kılıçdaroğlu: İzmir'de yaşananların faillerinin bulunmasını istiyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Etiketler: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHPSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:52
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