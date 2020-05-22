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Cami hoparlöründen müzik yayını soruşturmasında gözaltına alınan Banu Ö. tutuklandı
İzmir'de camiden müzik provokasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö. tutuklandı.
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Etiketler: cami hoparlörleri müzik İzmir camiSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 15:03
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