Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir"

Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Alınan tedbirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal, insani sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik.

Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor, yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim. Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır.

"CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor"

Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti yapan CHP o çirkin yüzünü sergilemekten geri dönmüyor. Ülke ve millet olarak birliğe ve beraberliğe dayanışmaya, morale en çok ihtiyacımız olduğu dönemde, CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fitne fesat peşinde koşuyor. İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri bu rezilliği aktarıyordu. 15 Temmuz gecesi sela okunan camilere saldıran, vatan düşmanı müsteli zihniyet aklınca rövanş alıyor. Bunların hayallerinde camii minarelerinden ezan yerine başka bir ses duymak vardır.

"Bu ülke geçmişte CHP dönemlerinde darbe ve ara dönem buhranları yaşamıştır"

Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık. Bu ülke geçmişte CHP dönemlerinde darbe ve ara dönem buhranları yaşamıştır. Türkiye için buhran yabancı bir kavram değildir, bu ülke CHP yönetiminde ekmeğin karneyle dağıtıldığı dönemi yaşamıştır. Bu ülke geçmişte hastane kapılarında yığılan insanların ilaç bulamama buhranını yaşamıştır.

"Ülkemizde salgın başladığında CHP garip bir heyecana kapıldı"

Bu ülkede insanlar geçmişte temel gıda maddelerinin yokluğundan buhranlar yaşadı. Bunu yaşatan CHP oldu. Ülkemizde salgın başladığında CHP garip bir heyecana kapıldı. Milletin felaketlerinden kendilerine iktidar çıkarmak istediler. Heyecanları kursaklarında kaldı. Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz.

CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor.

CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır.

"Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır"

Başbakanlığım döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerin de şimdi bunlarla aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını, üzüntüyle takip ediyorum. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün bakanım durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler, şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler.