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Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, bugün Karaçi'de meydana gelen uçak kazası nedeniyle Pakistan'a başsağlığı diledi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir yolcu uçağının Karaçi’de Cinnah Havalimanı yakınlarında bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."
Etiketler: uçak kazası Pakistan karaçi uçak kazasıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 15:06
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