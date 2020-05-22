Haber Giriş: Kaynak: AA, Reuters, DHA
Pakistan'da yolcu uçağı düştü
Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.
PIA Sözcüsü, yaptığı açıklamada, uçakta 99 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğunu ifade etti.
[Fotoğraf: DHA]
Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
Etiketler: pia pakistan uçak kazası pakistan havayollarıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:12
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