PIA Sözcüsü, yaptığı açıklamada, uçakta 99 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: DHA]

Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.