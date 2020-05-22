Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, COVID-19 sebebiyle ülke genelinde 51 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 300'e yükseldiğini aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 131 bin 652 olduğunu belirtti.

Son bir günde 14 eyalette COVID-19 nedeniyle ölüm kaydedilmediğini, 6 eyalette ise yalnızca 1'er hastanın yaşamını yitirdiği bilgisini veren Cihanpur, birçok eyalette salgının kontrol altına alındığını ifade etti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 659'unun durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 102 bin 276'ya ulaştığını kaydetti.

Cihanpur ayrıca, ülke genelinde şimdiye kadar 763 bin 913 kişiye COVID-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.

