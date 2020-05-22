Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında celp işlemlerinin e-Devlet'ten yapılacağını, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 28 Mayıs'ta duyurulacağını açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında askere alma işlemleriyle ilgili tarihler ve işlemler de netleşiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, celp işlemlerinin başlamasıyla ilgili "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak" açıklamasını yaptı.
Bakanlık açıklamasında hükümlülerin askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerini belirterek, "Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Terhislerin, 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlaması planlanmaktadır.
Duyurular da e-Devlet'ten yapılacak
Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 28 Mayıs 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Yükümlülerin sevk tarihinden dört gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları, müteakiben yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptırmaları önem arz etmektedir.
Covid-19 salgını nedeniyle bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız, ayrıntılı bilgiye internet hesabımız üzerinden ulaşabilecektir."
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