Koronavirüs tedbirleri kapsamında askere alma işlemleriyle ilgili tarihler ve işlemler de netleşiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, celp işlemlerinin başlamasıyla ilgili "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak" açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasında hükümlülerin askerlik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerini belirterek, "Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Terhislerin, 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlaması planlanmaktadır.

Duyurular da e-Devlet'ten yapılacak

Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 28 Mayıs 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Yükümlülerin sevk tarihinden dört gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları, müteakiben yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptırmaları önem arz etmektedir.

Covid-19 salgını nedeniyle bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız, ayrıntılı bilgiye internet hesabımız üzerinden ulaşabilecektir."