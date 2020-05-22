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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
[Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu-İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra, koronavirüs sürecinde normalleşme ile turizm konuları ele alındı.
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