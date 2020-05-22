Haber Giriş: Kaynak: AA
484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.
Bugün saat 18.00 itibariyle,— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar (@TC_icisleri) May 22, 2020
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden;
Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı:
Etiketler: seyahat izin belgesi başvurusu İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 19:04
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