İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

Bugün saat 18.00 itibariyle,

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden;

Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar (@TC_icisleri) May 22, 2020