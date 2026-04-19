Gündem
AA 19.04.2026 11:12

Türkiye’de 85 heliport hizmette

Türkiye'de 2002 yılında 21 olan işletim izni verilen heliport sayısı 85'e ulaştı. İşletme ruhsatı verilen heliportların 40'ı yükseltilmiş heliport statüsünde bina üzerine inşa edildi.

Türkiye’de 85 heliport hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye genelinde işletme ruhsatı verilen heliport sayısı, 2002 yılında 21 iken geçen yılın sonu itibarıyla 85'e yükseldi.

Bunlardan 40'ı yükseltilmiş bina üzerine, 41'i yer seviyesinde, 4'ü gemi üzerine inşa edildi. Halen işlemi devam eden 11 heliport başvurusu bulunuyor.

Türkiye'deki heliportların çoğunluğu, küçük heliped statüsünde bulunuyor.

Heliportların yaygınlaştırılması çalışmaları

Hava taksi ulaşımı ve helikopter işletmeciliğindeki gelişmeler doğrultusunda, helikopter iniş kalkış alanı olarak kullanılan heliportların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl bazında uygun görülen yerlerde inşa edilecek heliportlar, valiliklerin koordinasyonunda il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüsler tarafından yapılıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem ve diğer doğal afetlerde kurtarma, tahliye, yangın söndürme ve sağlıkla ilgili ambulans hizmetlerinde kullanılma amacı başta olmak üzere, helikopter taşımacılığının emniyetli ve standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlıyor.

Sıradaki Haber
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
SON HABERLER
12:17
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 hayvanı çaldı
12:15
İran: Temel ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik endişe bulunmuyor
12:08
Meclis’te 23 Nisan kutlamaları başlıyor
12:21
İdrar kanalından 51 taş çıkarıldı
12:04
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı
12:03
Bakanlıktan dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası zirve
