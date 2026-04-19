TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bu hafta Türkiye'yi yasa boğan saldırılar yer alacak.

Genel Kurul'da salı günü okul saldırılarına ilişkin genel görüşme yapılacak.

Milletvekilleri saldırıya ilişkin düşüncelerini dile getirecek, ardından tüm partilerin uzlaşısı ile araştırma komisyonu kurulacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, konuya ilişkin tüm taraflar ve uzmanlar Meclis'te dinlenecek, saldırılar tüm yönleri ile araştırılarak tedbirler belirlenecek.

TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu

TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mecliste hafta boyunca özel etkinlikler düzenlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, yarın "TBMM Çocuk Özel Oturumu" yapılacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredilecek. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetecek.

Genel Kurul, 23 Nisan Perşembe günü ise TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlık edeceği 23 Nisan Özel Oturumu'nda, Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak.

Kutlamalar kapsamında Kurtulmuş tarafından resepsiyon verilecek.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması

Meclis Genel Kurulu'nun hafta içindeki bir diğer gündemi 15 yaş ve altındakilere sosyal medya kısıtlaması getiren kanun teklifi olacak. Düzenleme ile çocukların internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması amaçlanıyor.

Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak

Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

Başıboş köpek sorunu

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu da 2024 yılının ağustos ayında başıboş sokak köpekleri sorununu çözmek için hayata geçirilen kanunun sahadaki karşılığını ele alacak.

Komisyonda Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin yansımalarına ilişkin sunum yapılacak.

Salı ve çarşamba günleri, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.