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TRT Haber 03.06.2026 21:09

Adalet Bakanlığı görevde yükselme tercih sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı personelinin katıldığı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı görevde yükselme tercih sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, personelin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini belirten Gürlek, "Sınav ve tercih süreçlerini başarıyla tamamlayarak yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personelimizi gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Yapılan atamaların teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuçlara, "https://pgm.adalet.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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