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Gündem
TRT Haber 03.06.2026 20:25

"15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular devam ediyor

İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hayata geçirilen "15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular sürüyor.

"15 Temmuz Milli Hafıza Projesi"ne başvurular devam ediyor

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak özgün fikir ve eserleri destekleyerek, ortak toplumsal hafızayı güçlendirmek için hazırlanan proje çağrısında son 5 gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Milli birlik ve demokrasi değerlerimizi özgün fikirlerinle taçlandır, onuncu yılın iletişim çalışmalarında senin projen de yer alsın." ifadesine yer verildi.

Proje çağrısı

"15 Temmuz'un ruhunu geleceğe taşıyoruz." temasıyla duyurulan proje ile görsel, yazılı, dijital içerik ve proje önerilerinin kalıcı birer esere dönüştürülmesi, desteklenmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeye, 8 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Projeye ilişkin değerlendirme sonuçları 16 Haziran'da kamuoyu ile paylaşılacak.

Yapılacak değerlendirmeler neticesinde dereceye giren projeler ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinciye 250 bin lira, ikinciye 100 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira ödül, ayrıca dereceye giren tüm katılımcılara başarı belgesi verilecek.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye https://yarisma.15temmuz.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

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İletişim Başkanlığı 15 Temmuz
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