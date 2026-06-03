Sıfır Atık Festivali başlıyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler nezdinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık vizyonu, İstanbul'da milyonlarca kişiyi sürdürülebilir yaşam kültürü etrafında buluşturmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü girişimlerinden biri olan Sıfır Atık Hareketi, yeni bir kilometre taşına daha ulaşıyor. Ulusal bir çevre seferberliğinden küresel bir dönüşüm modeline evrilen hareket, şimdi de İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Festivali ile toplumun her kesimiyle buluşuyor.

Çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatın merkezine taşımayı hedefleyen festival dört gün boyunca enerji verimliliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, teknoloji, kültür, sanat ve eğitim başlıklarında zengin içerikler sunarak her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

"Festivalimiz birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, konserler, etkinlikler ve atölye çalışmalarının yapılacağı festivale 1 milyon hemşehrisini beklediğini kaydetti.

Ağırbaş, "Temel hedefimiz, enerji verimliliğini bu topraklarda yaygınlaştırmak ve bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ülkedeki enerji sarfiyatını aşağı çekmek. Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden, birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak. Bu bağlamda sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. 100'ün üzerinde sanatçımız geri ve ileri dönüşüm alanındaki çalışmalarını vatandaşlarımızla buluşturacak, çevre farkındalığını zihinlere nakledecek." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında sıfır atık bilincini insanların hayatına nakşedecekleri müze çalışmaları yapılacağını aktaran Ağırbaş, festivalde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) uluslararası mutfaklarla alakalı çalışması olacağını, atıksız mutfak alanında, mutfakta sıfır atığın sırrını önereceklerini ve enerji verimliliğiyle ilgili etkinlikler yapılacağını belirtti.

39 ilçede 1500'ü aşkın etkinlik hayata geçirilecek

Ayrıca, 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında şehrin 39 ilçesinde 1500'ü aşkın etkinlik hayata geçirilecek. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, sıfır atık bilincinin şehir ölçeğinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla hazırlanan festival, Anadolu'nun israf etmeyen ve kaynakları koruyan kadim kültürünü yeni nesil çevre teknolojileriyle buluşturacak. Ziyaretçiler, döngüsel ekonomi uygulamalarından karbon ve su ayak izi ölçümlerine, yapay zeka destekli deneyim alanlarından sürdürülebilir tarım çözümlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Festival kapsamında kurulacak özel alanlarda geri dönüşüm atölyeleri, sanat dönüşüm çalışmaları, çocuk etkinlikleri, sürdürülebilir gastronomi uygulamaları ve çevre temalı sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Böylece sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutları da görünür hale getirilecek.

Elektrik enerjisinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak

Festival, çevresel hassasiyetini organizasyon yapısına da yansıtacak. Festival boyunca kullanılacak elektrik enerjisinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak ve bu durum uluslararası standartlarda sertifikalarla doğrulanacak. Bu özelliğiyle organizasyon, dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olma niteliğini taşıyacak.

Ayrıca festival için yeni bir alan inşa edilmeyerek daha önce kurulmuş etkinlik altyapısının yeniden kullanılması tercih edildi. Böylece hem kaynak tüketimi azaltıldı hem de önemli ölçüde karbon salımının ve malzeme israfının önüne geçildi.

Öte yandan, festivalde Mazhar Alanson, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza gibi sanatçılar da ziyaretçilerle buluşacak.