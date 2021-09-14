Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de 116 siyasi parti aktif
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 116 aktif siyasi parti bulunduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yıllara göre alındı belgesi verilen siyasi partilerin sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın paylaşımında, "2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye ‘alındı’ belgesi verildi" denildi.
2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran siyasi partiye,— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 14, 2021
2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar siyasi partiye “alındı” belgesi verildi.
Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı pic.twitter.com/tA9CUU6y1h
Açıklamada, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğu belirtildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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