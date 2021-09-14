Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 14 Eylül 2020 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün tamamladı.

Birleşmiş Milletler teşkilatında seçimle iş başına gelinen en üst düzeyli görev olan Genel Kurul Başkanlığı'nı bundan böyle Bozkır'ın halefi halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid yürütecek. Böylece BM 76. Genel Kurul'u resmen başlamış olacak.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın görev süresi sona erdi. BM Genel Kurulu'ndaki devir teslim törenine dair detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/s5mNWEPfTx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2021

Dışişleri Bakanlığı, Bozkır'ın görevinin sona ermesi dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında "Sayın Bozkır, görevi süresince, COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağlamış, uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurul’da ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiş ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul’un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir" denildi.

Dışişleri'den Volkan Bozkır'a tebrik

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Sayın Bozkır, ayrıca, çoktaraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfetmiş, resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirmiştir.

Sayın Bozkır’ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır"

#BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayarak bugün devreden Büyükelçi Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğin ve dünya meselelerine yönelik çözüm çabaların için teşekkürler Volkan ağabey! @volkan_bozkir pic.twitter.com/GKHPYkmrHN — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 14, 2021

Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçi Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medyadan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında "BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayarak bugün devreden Büyükelçi Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğin ve dünya meselelerine yönelik çözüm çabaların için teşekkürler Volkan ağabey!" ifadelerine yer verdi.