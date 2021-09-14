Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
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