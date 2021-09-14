Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı.

276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,93 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 103 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 51 milyon 979 bin 208'i birinci doz, 40 milyon 921 bin 431'i ikinci doz, 9 milyon 562 bin 25'i üçüncü doz olmak üzere 103 milyon bin 616'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.