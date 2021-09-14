Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i ağırladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan TBMM Mustafa Şentop
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