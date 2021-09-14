Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'la Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.
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Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Hollanda Mevlüt Çavuşoğlu
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