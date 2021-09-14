İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki maddeler birer birer hayata geçiyor. 2'nci Yargı Paketi'nde yer alan hükümlülerin ziyaretlerine ilişkin maddeler yönetmelik ile düzenlendi. Cezaevlerindeki görüşlerin kapsamı genişletildi, kadın, çocuk ve engellilere yeni haklar tanındı.

Yönetmeliğe göre, hükümlüler mensubu bulundukları dine göre, bayramlar ile milli ve özel günlerde tüm birinci derece yakınları ile görüşebilecek.

Görüşlere gelebilecek kişiler açısından açık ya da kapalı farkı uygulanmayacak.

Görüş süreleri yetişkin hükümlülerde 1,5, çocuk hükümlülerde ise 3 saate çıkarıldı.

Yönetmelikle hükümlülere okul çağındaki çocuklarıyla hafta sonları da açık görüş yapma hakkı tanındı.

Engelli ve çocukların görüşleri açık uygulanacak

Cezaevlerinde bulunan engelli ve çocukların tüm görüşleri artık "açık" uygulanacak.

Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün de görüşleri tüm birinci derece yakınları ile ayrı odalarda gerçekleşebilecek.

Annesinin yanında bulunan çocuğun yakınlarına tesliminde de açık görüş şartları uygulanacak.

Çocuk eğitim evinde kalan hükümlüler hafta sonları 1 gün dışarı çıkabilecek.