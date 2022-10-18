Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir döneme girildi.

Eylül ayında iki ülkenin karşılıklı büyükelçi ataması, siyasi normalleşmede dönüm noktası oldu.

Yeni dönem ticari ve ekonomik ilişkilere de olumlu yansıyor.

İsrailli bakan Ankara'da

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai Ankara'da...

İsrailli bakanın temasları, 2 gün sürecek. Barbivai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşecek.

Türkiye'nin İsrail'e ihracat hacmi, 2021'de yüzde 35 artış ile 6,4 milyar dolarak ulaştı. Sektörel bazda çelik öne çıktı.

Aylık bazda ise yeni bir rekora imza atıldı. Nisanda 711 milyon 200 bin dolarla aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece ihracat son 8 yılda 2,5 katına çıktı.

9 milyar dolarlık ticaret hedefi

İsrail, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 9'uncu ülke...

İki ülke bu yıl sonunda 9 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.