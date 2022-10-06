Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi atadı
Şakir Özcan Torunlar, Türkiye'nin İsrail büyükelçisi olarak atandı.
2022 yılı Büyükelçiler atamaları belli oldu. Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını aldıktan sonra yeni Büyükelçilere görev yerlerini tebliğ etti.
Buna göre, Şakir Özcan Torunlar Tel Aviv’e büyükelçi olarak atandı.
Çağatay Erciyes Atina Büyükelçisi olurken, Faruk Kaymakcı AB Daimi Temsilcisi, Zeki Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi oldu.
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