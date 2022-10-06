İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle, ilk defa gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Prag'a gitti.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne AB üyesi ülkelerin yanı sıra AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 Avrupa ülkesinin davetli olduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak ve çeşitli ikili temaslarda bulunacak.