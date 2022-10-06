Yasama çalışmaları Ankara'dan, seçim çalışmaları sahadan hız kesmeden sürecek. Liderler, milletvekillerine sahada olun uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara "refah kaybını telafi etme sözümüzü yerine getirdiğimizi anlatın" talimatı verdi.

Erdoğan, "Sizlerden şu konuda vatandaşlarımızı mutlaka ikna etmenizi istiyorum. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmekte midir? Evet, geçmektedir. Bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz, tek siyasi parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? evet, öyledir." dedi.

"Hasret yangınını birlikte söndüreceğiz"

MHP seçim çalışmalarını köylere kadar genişletti. Genel Başkan Devlet Bahçeli, köy köy dolaşılmasını istedi. Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletin beklenti ve taleplerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceklerini vurgulayan Bahçeli, "Vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferine çıkıyoruz. Köylerde olacağız, köylülerimizi ziyaret edeceğiz, hasret yangınını birlikte söndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dokunulmayan insana dokunacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da teşkilatları uyardı. Gençlik kollarının, kadın kollarının sorumluluğunun günün 24 saati çalışmak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dokunulmayan insana dokunacağız, uğranılmayan eve uğrayacağız. Onların sorunlarını dinleyeceğiz, nasıl çözeceğimizi de anlatacağız" dedi.