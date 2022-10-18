Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Metan gazının boşalmasıyla grizu patlaması meydana geldi. Sadece İstanbul'daki 6 madencimizin tedavisi devam ediyor.

Maden ocağının son denetimi Ağustos'ta gerçekleştirildi. Ağustos'taki denetimde bir sorun görülmemiştir.

Metangazı miktarı çalışılan ortamda yüksek metangazı şeklinde lanse edildi. Söz konusu ifade yanlış. Kömürdeki metan ile havadaki metan miktarı birbirinden farklıdır. Grizu patlamaları ortamdaki metan yüzdesiyle ilgilidir.

Olayın tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşması için gerekli desteği ilgili birimlere vereceğiz. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.

"İşletmedeki incelemeler kayıt altında"

Sayıştay, TBMM adına kamu faaliyetlerini denetlemekte görevlidir. 2017-2019 raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddia edilmiştir. Sayıştay raporundaki yönergelere riayet edilmiştir.

Denetimlerde bağımsız çalışan seyyar gaz ölçüm cihazı bulunmaktadır. Kişisel oksijen maskeleri, otomatik yangın söndürme sistemleri gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı. 6'lı sensörler tespit edilmiştir.

Çalışan ekiplerin her birinin elinde dedektörler var. Bunlar gaz ölçümü yapıyor. Yeraltı tüm çalışma alanları metan, oksijen, karbondioksit, sıcaklık ölçümleriyle sürekli incelenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. O işletmemizde o ana kadar hepsi kayıt altında.

"Karakutularımız inceleniyor"

Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde1,5 oranına ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'da son kayıt yüzde 1,69 olarak görülmüştür.

Bilir kişiler bu değerleri tek tek değerlendirecek. Bilirkişi ve denetçiler olayı aydınlığa kavuşturacak.

Sorumlu kimse çıkartılacak ortaya, kimseyi de gizlemeyeceğiz.