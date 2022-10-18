Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Yunanistan'a kaçmaya ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 13 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışanlardan 8'inin FETÖ, birinin de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği belirtildi.
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