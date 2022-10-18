Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılını kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Fuat Oktay açıklamada, "Her daim bir ve beraberiz. Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
Her daim bir ve beraberiz. ????????????????— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 18, 2022
Can #Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun.#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/FYMyquy79m
Etiketler: Fuat Oktay Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
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