Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.



Fuat Oktay açıklamada, "Her daim bir ve beraberiz. Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Her daim bir ve beraberiz. ????????????????



Can #Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun.#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/FYMyquy79m — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 18, 2022





