Muhtarlar Evi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete açılacak.

Ülke genelindeki 50 bini aşkın muhtarın faydalanabileceği Muhtarlar Evi, 2 bodrum kat, zemin kat, 4 yatak katı, restoran katı ve teras olmak üzere 9 kattan oluşuyor.

Tesisin bodrum katlarında mescit, otopark ve depolar, zeminde resepsiyon, lobi, kafe ve idari birimler yer alıyor.

Başkente gelen muhtarların konaklama ihtiyacını karşılayacak tesiste, süit oda, 4 aile odası ve 30 standart oda olmak üzere 35 oda bulunuyor. Tesisin 5'inci katında ise mutfak ve 50 kişilik kahvaltı salonu yer alıyor.