Normalleşme sürecinde yeni adım Tel Aviv'den geldi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ı Büyükelçi olarak atama kararı aldı.



Türkiye'nin de önümüzdeki günlerde İsrail'e atanacak büyükelçiyi açıklaması bekleniyor.

ORSAM Uzmanı Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Seher Bulut, Türkiye tarafından da büyükelçi ataması adımı atıldıktan sonra ilişkilerin biraz daha sistematik ve kurumsal bir şekilde ilerleme fırsatı olacağını aktardı. Bulut " Bu yüzden diplomatik kanalların açık olması tabii ki iki ülkenin bundan sonraki normalleşme süreçlerini önemli derecede besleyecektir" dedi.

Normalleşme sürecinde bir diğer önemli gelişme de New York'da yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları’nın temsilcileri ile Türk Evi'nde bir araya geldi.



Normalleşme sürecindeki son dönemde özelikle havacılık alanında atılan adımlar ticari ilişkileri de olumlu etkiledi.



Bulut, İsrail'den Türkiye'ye turistik olarak cidi bir talep olduğunu da aktardı.