Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotograf: Reuters]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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