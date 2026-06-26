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Gündem
TRT SPOR 26.06.2026 00:03

Türkiye-ABD maçı TRT 1'de

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında bugün TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye-ABD maçı TRT 1'de

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD ile karşılaşacak.

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma TSİ 05.00'te başlayacak

Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Aday kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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