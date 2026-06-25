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Gündem
AA 25.06.2026 22:14

Fidan'dan depremle sarsılan Venezuela'ya destek mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.

Fidan'dan depremle sarsılan Venezuela'ya destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil ile telefonda konuştu.

Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu duyurdu.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

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