Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı kutluyor, şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum."

"Suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamında temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailelerinize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. En kriminal yapılarla muhatap olacaksınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biri. Bu sistemin personel rejiminde ön görülebilirliği artıracağına inanıyorum. Uygulama, teşkilatımızdaki adalet duygusunu da güçlendirecektir. Meclis'ten geçen yeni düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum."

"13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."

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