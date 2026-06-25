Bakan Tekin: OECD, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden övgüyle bahsetti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber'de soruları yanıtlıyor.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"OECD, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden övgüyle bahsetti"

18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 binin üstünde öğretmen arkadaşımız, 75 binin üzerinde okul, 180 iş günü devam eden bir süreç. Bu sürecin içinde acı tatlı anımızın olduğu bir eğitim öğretim yılı oldu . Yarınki karne heyecanı velilerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Maraş ve Siverek'teki olaylarda üzüldük ama onun dışında dolu dolu bir yıl geçti. 2002 yılında 350 bin derslikte eğitim öğretime devam ediyoruz, kabaca yarısının ömrünü tamamlaması sebebiyle 200 bin derslik 2002 öncesinden kalan. Toplam 750 bin derslikte eğitim verdik. Aynı şey öğretmen, okul sayısı ve ders kitapları içinde geçerli. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir kaynak ayırdı. Bu yıl biraz daha fiziki altyapısında eksiklerimiz azalmıştı, bunun için müfredat değişikliği yaptık. Bu yıl eğitimin niteliği ile ilgili konulara odaklandık. Bu çalışmalarımızı uluslararası ortamda da paylaşıyoruz. OECD Direktörü Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden övgüyle bahsetti. 8 Eylül'de PİSA sonuçları açıklanacak.

Uluslararası ortamlarda da ifade ediyorum. Dünyada insan hakları ihlalleri varsa, temel hak ve hürriyetleri ellerinden alınıyorsa, savaş varsa o zaman burda eğitim sistemlerimiz odağında bir sorun var diyorum. Değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Savaş varsa biz de şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz neyi eksik yapıyoruz diye.

Bizim bu yıl 8. sınıflarda 1 milyon 629 bin öğrencimiz var. Yüzde 80'i sınava başvuru yaptı. 81 ilde 920 ilçede sınav merkezi organize ettik, 8 ülkede 11 sınav merkezinde sınav yaptık. Velilerimiz de biraz daha heyecanlılar. Çok büyük bir organizasyondu. 4 bin 255 okulumuzda çocuklarımız sınava girdiler. Geçtiğimiz yıl bazı sorunlar olmuştu. Biz bu yıl kendi içimizde tartıştık. Burada çocukların neye alerjisi olduğu, nasıl beslendiği değerlendirilmesi lazımdı. Sınav başvurusu esnasında çocuklarımızla ailesiyle cevaplandırılmak üzere bir beslenme paketi dağıtacağız, almasını ister misiniz istemez misiniz diye. 924 bin öğrencimiz olumlu yanıt verdi. Bu İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz koordinesinde dağıtıldı. Beslenme paketi istemeyen çocukları ayrı binalarda sınava aldık. Bu ilk defa yaptığımız bir şeydi. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda kamera hizmeti satın alınıyor. Biz bu sınava özgü tüm sınav yaptığımız sınıflarda kamera oluşturduk, yapay zeka destekli anında gözlemleyebileceğimiz okulları gözlemleyebileceğimiz bilgi işlem merkezi kurduk ve bir sorun da yaşamadık.

Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlet. Çocuklarımızın ders kitaplarını eylül ayında ders kitaplarını koyacağız. Uzun yıllar Türkiye'de FETÖ'nün olduğu dönemlerde çok olumsuz bir algı oluşturuldu. 2013-2014 eğitim yılında FETÖ yayınlarının satın aldığı bizim bütün okullara dağıttığımız kitapların bütçesinin 2-3 katıydı. Geldiğimiz noktada dağıttığımız ders kitapları, belli uygulamalarımız, gönderdiğimiz soru ve yayınlar. Bunların dışında çocuklarımızın ihtiyaç duymayacağı bir eğitim planlıyoruz. Öğretmen itibarını korumaya çalışıyoruz. Öğretmenim üstünde kimsenin vesayet kurmaya hakkı yok. Çocuklara, gençlere "bizim yayınlarımızı takip edin" diyorum. Özel yayın yapan okullarda ek kaynak olarak satılan kaynaklara da engel olmamız lazım. Şimdi geldiğimiz noktada öğretmen arkadaşlarımız, veliler bizim kaynaklarımızdan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bizim genel müdürlüğümüz bu materyallari hazırlıyorlar. Öğretmenlerimizi dinlesinler, her şeyin doğrusunu biliyorlar. Sorular nasıl uyumsuz olabilir. Her şeyi birlikte organize ediyorlar.

Sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek.Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar.

Uluslararası raporlarda bize önerilen çözümleri dikkate almaya çalışıyoruz. Bizim yeni göreve başlattığımız öğretmenlerimizle ilgili yeni başlayan uzunluğu. Uygulamayla ilgili bir sorun var. Üniversiteler bilimsel eğitim veriyorlar, üniveristeler bilim dalıyla ilgili eğitim verecekler, bizde mesleğe başlayan arkadaşlarımızı mesleğe başlamadan bütün okulları görerek uygulamaları görerek mesleğe başlatmak istiyoruz.

AGS sınavını yapacağız. Sonra rakamları açıklarız. Eylül ekim ayı gibi sayıyı netleştirmiş oluruz.

Önümüzdeki yıllar inşallah böyle tatsız olaylar yaşamayız. Kendi ülkemizde de yaşadık. Bu okullardaki gerekli süreçler yürütülüyor, bununla ilgili en ağır ceza alınacak. İçişleri Bakanı ile birlikte oturduk konuştuk. Güvenlik tedbirleri ile ilgili kıomsyon toplantıları yapılıyor, güvenlik açısından risk taşıyan okullarda polis bulunması, polis araçlarının devriye atması gibi tedbirleri alıyorduk. Bu tedbirleri önümüzdeki yıllar daha sıkılaşacak adımlar attık. Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenklik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak. 12 yıllık zorunlu eğitim çağındaki bir çocuğumuz 18 yaşında mezun oluyor. 160 bin saatlik bir ömür yaşıyor, yaklaşık 10 bin saatini okullarda geçiriyor. Ailelere daha büyük bir yük düşüyor. Öğretmenlerimize güvensinler, öğretmenlere öğretmenlik öğretmeye çalışmasınlar. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları açısından velilerimiz öğretmenlerimizle iyi bir diyalog kurrarlarsa daha iyi bir eğitim dönemi geçirirler.

Özel okullardaki fahiş fiyatlar

Okul çağına gelen her çocuk için biz bakanlık olarak okul tanımlaması yapıyoruz. Evine yürüme mesafesindeki en yakın okul. Velilerimiz ekonomik olarak bu yükü kaldırmaya razıyım, hangi gerekçeyle olursa kendisi bir özel okula yazdırıyor. Okulun öğretmenlere verdiği ücretteb tutun, inşaatle ilgili maliyetlere kadar, okulun sunduğu her imkana kadar bir makliyeti var. Özel okul bize bunu bildiriyor. Bu 2 kişinin arasındaki özel hukuk ilişkisi. Veli ben bakanlığın belirlediği değil kendi istediğim okula göndereceğim diyor. 12 bin 500 tane özel oıkul var. 12 tane okulun fiyat listesini yayınlayıp paylaşmak ne kadar doğru. Evet çok pahalı okullar var. Yazın çocukları yurt dışına götüren okullar var...vs. Biz bakanlık olarak sözleşmeyi veli ile yaptıktan sonra veli çocuğunu devam ettirecekse enflasyon oranında bir artış belirledik, yaparsa biz takip ediyoruz. Biz o zaman soruşturma açıyoruz. Veli ile okul idaresi arasında yapılan ödemeleri elektronik ortamda yapılmasını istiyoruz. Ben elden de şu kadar para verdim diye şikayet ediyorlar. Enflasyon üzerinde artış yapan okul olursa veli şikayet edebilir. Özel okulları da zan altında bırakmayalım. Ders kitabı zorunluluğu da getirdik. Şuana kadar özel okullar bizim tanımlarımıza uyuyorlar.

Türkiye'nin yabancı dil platformu: DİLİM

Hepsinden daha iyiyim. Biz daha iyiyiz. Herkese tavsiye ediyorum. Cep telefonlarına indirilebilecek yapay zeka destekli bir uygulama olarak başladı. Şuanda 2 dil var. Türkçe ve İngilizce var. İngilizce konusunda bir haftalık süreçte 150 bin kişi uygulamayı indirmiş, kullanmaya başlamış. Çocuklarımız elektronik aletleri oyun dışında daha öğretici şeyler içinde kullanabilecekler.

Türk Devletleri Teşkilatı daha kurumsal bir yapıya kavuştu. 2013-2014 yıllarında ortak bir sözlük yayınlasak mı diye konuştuğumuzda daha etkin çalışsak diye ortak alfabe kabul edildi. Eğitim camiasında ortak bir dile dönüşecek bir ağ oluşturulması zorunlu. Aldığımız kararların daha efektif olacağını düşünüyorum.

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